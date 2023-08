Ventisette anni di storia marinara a Civitanova: chiude l'edicola di viale Matteotti

Ultime settimane di apertura e ultima stagione per l’Edicola Balneare di Maria Luciani (nella foto con il marito Raffaele Di Feo), dopo 27 anni di attività svolta in viale Matteotti (lungomare centro tra G7 e Hosvi). Quando è stata aperto, oltre un quarto di secolo fa, il caratteristico chiosco-edicola in metallo si trovava sul marciapiedi proprio vicino allo stabilimento di Osvalda Mengoni, moglie dell’indimenticabile Bettino Capozucca, diventato Hosvi quando venne rilevato dal giocatore rossoblu Claudio Tridici. L’apertura da parte di Luciani avvenne sulla base del principio casa e bottega, come si diceva nel passato, abitando nei paraggi. L’attività estiva una piccola forma per integrare il reddito familiare. "Quest’anno ho aperto solo per l’insistenza di affezionati clienti e operatori turistici della zona – spiega Maria, accanto al marito che l’aiuta nel ritiro e nelle rese di giornali – altrimenti avrei già cessato l‘attività. Purtroppo in questi 27 anni è cambiato tutto. Drastico calo delle vendite e impennata del canone demaniale. Non ci sono più le condizioni per far quadrare i conti e compensare le fatiche. Ci dispiace anche perché abbiamo anche rinnovato il chiosco quando è stato fatto il nuovo marciapiedi e siamo stati obbligati ad accettare la collocazione attuale. Un grazie comunque a tutti i nostri clienti di questi cinque lustri, sia di Civitanova, che di tutta la provincia , ma anche da Roma e Milano che sono venuti al mare nella nostra città".

Ennio Ercoli