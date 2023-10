Vento forte: albero cade su una Sae a Muccia

Sono stati 45 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco ieri in provincia a causa del forte vento. All’alba, intorno alle 5.30, a Muccia, in contrada Varano, un albero è precipitato su un’auto parcheggiata, ha danneggiata il guardrail e si è ’appoggiato’ sul tetto di una Sae. Per fortuna non ci sono stati feriti. "In pratica è come se l’auto, anche se purtroppo è stata sfasciata, avesse salvato la casetta", spiega il sindaco Mario Baroni. Auto e casetta sarebbero della stessa persona. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Camerino e il personale dalla sede centrale di Macerata, che hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza l’area coinvolta. Numerosi gli interventi a Tolentino per piante e rami caduti. Il settore manutenzione dell’ufficio tecnico del Comune, i pompieri e gli agenti della Polizia locale sono stati impegnati per tutta la giornata. Un ramo, in zona Cappuccini nel centro storico, è caduta su un’auto in sosta. Disagi, nel pomeriggio, per un albero precipitato in mezzo alla carreggiata in contrada Cisterna. Vento forte anche nella zona di Cingoli, qualche danno anche alla tensostruttura dove domani si terrà la mostra-mercato di funghi e tartufi ’I Tesori del bosco’, manifestazione che si svolgerà regolarmente. Preoccupazione, infine, a Montefano dove sono state tenute sotto osservazione alcune strutture mobili.