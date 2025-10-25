Vento forte, quaranta interventi dalla costa fino all’entroterra

Il vento fa crollare a terra gli alberi, sono stati oltre quaranta gli interventi da parte dei vigili del fuoco in tutta la provincia, dalla costa all’entroterra. Numerosi i rami che si sono schiantati al suolo o sopra le macchine e uno, a Civitanova Alta, ha quasi colpito un uomo che stava camminando lungo le mura del borgo storico. Questione di secondi e la vicenda avrebbe preso una piega drammatica. E invece, per fortuna, solo tanto spavento per l’uomo. È avvenuto l’altra sera, intorno alle 22, quando la provincia maceratese era sferzata da un vento fortissimo che, in maniera un po’ più leggera, è proseguito anche nella giornata di ieri. "Ero a piedi – ha raccontato l’uomo – Col vento forte purtroppo non era facile percepire il rumore di un ramo così grande che si spezzava. Improvvisamente ho visto un’ombra scendere sopra di me, mi sono coperto con le braccia e quando ho visto l’imponenza del ramo ho pensato che se mi prendeva non la raccontavo". A Montecosaro un albero è caduto sopra una macchina, mentre a Civitanova intervento dei pompieri per una grondaia pericolante. Vigili del fuoco in azione, in particolare per piante spezzate e rami caduti sulle carreggiate in provincia. Tolentino, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Cessapalombo, San Severino, dove un grosso pioppo è caduto sulla strada in contrada Gaglianvehhio, sono stati i Comuni dove i pompieri hanno effettuato i maggiori interventi. Una squadra dalla centrale di Macerata è arrivata in supporto soprattutto per la zona di Sarnano, sempre per alberi pericolanti. A Sarnano si sono verificate diverse interruzioni della fornitura elettrica in più aree del territorio. L’Enel ha ripristinato i guasti nel giro di alcune ore e ieri mattina la corrente era tornata dappertutto.