Vento, superlavoro per i vigili del fuoco

Raffiche di vento dalla costa all’entroterra, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Macerata. Dalla tarda mattinata di ieri fino al pomeriggio, delle violente raffiche di vento hanno fatto cadere alberi e rami in strada. L’allerta meteo era stata annunciata già dal giorno prima e poco dopo mezzogiorno il vento ha provocato la caduta di numerosi alberi. Uno, in particolare, in superstrada, a Serrapetrona. Alcuni rami sono caduti anche a Macerata, Villa Potenza e Civitanova Alta. Come si diceva, dalla tarda mattinata fino al pomeriggio sono state oltre una ventina le richieste di intervento arrivate al centralino dei vigili del fuoco del comando di Macerata. Fortunatamente, non si sono registrate situazioni di particolare gravità.