Ventrone alla guida del Radiomobile

Torna in provincia il tenente Renato Ventrone, chiamato a guidare il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata. L’ufficiale arriva da Ancona, dove dal 2020 era stato chiamato a ricoprire lo stesso incarico. Ma prima ancora, e per ben 22 anni, era stato in servizio alla stazione di Castelraimondo, occupandosi di indagini importanti come l’omicidio di Pietro Sarchiè e conquistando la fiducia della popolazione. Ora Ventrone occuperà il posto lasciato vacante dopo il congedo del maggiore Serafino Dell’Avvocato per mettere a disposizione le sue ottime qualità professionali e umane.