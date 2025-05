"Venuta delle stelle" al Farnese

È emozionante, visionaria e delicata fiaba la "Venuta delle stelle", liberamente tratta dal celebre romanzo "Il piccolo principe" di Antoine de Saint Exupery (1900-1944) lo scrittore, militare e aviatore francese autore del testo più tradotto a livello mondiale, escludendo quelli religiosi. Col patrocinio dell’amministrazione comunale, la fiaba verrà rappresentata a Cingoli domenica alle 17.15, sul palcoscenico del Teatro Farnese, dalla compagnia cingolana di Teatro LioLà per iniziativa attuata dal Comune in collaborazione con la sezione locale dell’Avis e la Fita Marche a cui fanno capo le compagnie amatoriali del teatro in attività nella regione.

La "Venuta delle stelle", regista Enrico Borsini, è interpretata da dieci giovani attori al loro terzo anno del percorso effettuato partecipando al laboratorio di Teatro LioLà. La messa in scena è conseguente alla proposta di far compiere al pubblico un fantastico viaggio nel firmamento, con una duplice finalità: coinvolgere i più piccoli ammirando i personaggi coloriti e bislacchi che appaiono sulla scena, offrire numerosi spunti di riflessione agli adulti.

Prezzi dei biglietti: adulti 8 euro, bambini 5, prevendita nell’edicola Corinaldi in corso Garibaldi.

Gianfilippo Centanni