Vera Gheno sul palco con Confartigianato: "Conoscere le parole per imparare a vivere meglio"

L’importanza di essere artigiani, anche della parola. Perché le parole "le usiamo, le lasciamo morire, le resuscitiamo, le possiamo modificare". È il senso dell’incontro che Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha promosso con la sociolinguista Vera Gheno. L’incontro "Il valore delle parole", organizzato con l’associazione Help Sos salute e famiglia, si è tenuto nel teatro Annibal Caro.

Come hanno spiegato sul palco il presidente territoriale Enzo Mengoni e il segretario generale Giorgio Menichelli, "di questi confronti abbiamo un estremo bisogno e la presenza così massiccia del pubblico stasera ne è la conferma". "Usare un linguaggio adeguato nelle nostre imprese – ha proseguito Menichelli – ci aiuta a mantenere un buon clima aziendale, a costruire rapporti sinceri con collaboratori e soci e a relazionarci con l’esterno, in una comunicazione sempre più veloce e spesso fugace".

"La nostra società viaggia attraverso le parole – ha esordito Vera Gheno –; per questo la mia idea è di proporvi un approccio da amanti della lingua. Non si tratta solo di una questione di performance: dare importanza alle parole serve a farci vivere meglio. Quando, infatti, iniziamo a comprendere una parola, ne acquisiamo maggiore padronanza, e questo ci permette di stare meglio con noi stessi e con gli altri. Un lessico ampio è utile per capire ciò che abbiamo dentro, mettere insieme le nostre parti e farci comprendere dagli altri".