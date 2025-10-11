Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Boati Maestra 24 anniIncidente autostradaSuperbonusSagre oggiMercatini usato
Acquista il giornale
CronacaVera Gheno sul palco con Confartigianato: "Conoscere le parole per imparare a vivere meglio"
11 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Vera Gheno sul palco con Confartigianato: "Conoscere le parole per imparare a vivere meglio"

Vera Gheno sul palco con Confartigianato: "Conoscere le parole per imparare a vivere meglio"

L’importanza di essere artigiani, anche della parola. Perché le parole "le usiamo, le lasciamo morire, le resuscitiamo, le possiamo modificare"....

L’importanza di essere artigiani, anche della parola. Perché le parole "le usiamo, le lasciamo morire, le resuscitiamo, le possiamo modificare"....

L’importanza di essere artigiani, anche della parola. Perché le parole "le usiamo, le lasciamo morire, le resuscitiamo, le possiamo modificare"....

L’importanza di essere artigiani, anche della parola. Perché le parole "le usiamo, le lasciamo morire, le resuscitiamo, le possiamo modificare". È il senso dell’incontro che Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha promosso con la sociolinguista Vera Gheno. L’incontro "Il valore delle parole", organizzato con l’associazione Help Sos salute e famiglia, si è tenuto nel teatro Annibal Caro.

Come hanno spiegato sul palco il presidente territoriale Enzo Mengoni e il segretario generale Giorgio Menichelli, "di questi confronti abbiamo un estremo bisogno e la presenza così massiccia del pubblico stasera ne è la conferma". "Usare un linguaggio adeguato nelle nostre imprese – ha proseguito Menichelli – ci aiuta a mantenere un buon clima aziendale, a costruire rapporti sinceri con collaboratori e soci e a relazionarci con l’esterno, in una comunicazione sempre più veloce e spesso fugace".

"La nostra società viaggia attraverso le parole – ha esordito Vera Gheno –; per questo la mia idea è di proporvi un approccio da amanti della lingua. Non si tratta solo di una questione di performance: dare importanza alle parole serve a farci vivere meglio. Quando, infatti, iniziamo a comprendere una parola, ne acquisiamo maggiore padronanza, e questo ci permette di stare meglio con noi stessi e con gli altri. Un lessico ampio è utile per capire ciò che abbiamo dentro, mettere insieme le nostre parti e farci comprendere dagli altri".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata