"Verde pubblico scarso e poco, la gestione è da dilettanti"

Il gruppo politico di Fratelli d’Italia torna all’attacco sul decoro della città e sull’organizzazione dei servizi dimostrando spesso di non essere pronta ad affrontare la stagione turistica piena di eventi culturali e feste di piazza. Ad esempio, evidenzia FdI come "il verde pubblico è veramente poco e c’è scarsa cura non solo delle erbacce come abbiamo più volte evidenziato in Consiglio e sui giornali, ma anche nelle fioriere e nelle decorazioni cittadine, che dovrebbero invece essere curate meglio se si vuole utilizzare la Piazza come centro nevralgico". Nota polemica sui bagni pubblici pochi e mal indicati con particolare riferimento a quelli posti all’ingresso del Parco del Colle dell’Infinito, "subappaltati a quello che è a tutti gli effetti un bar per quanto i "favolosi" si ostinino a dire che è un Punto di Informazioni turistiche, se poi a questo problema si aggiunge la gestione degli ascensori (che, come riportato da alcuni cittadini, sono chiusi anche quando da orario dovrebbero essere aperti) sembra evidente come ci sia una gestione dilettantistica di una stagione turistico-culturale". Piange davvero il cuore poi vedere la città la mattina dopo di eventi in centro risvegliarsi con i "bidoni dell’immondizia straripanti e aperti davanti alla Chiesa di San Domenico. Se si è andati in tilt per un singolo evento, cosa accadrà quando con Lunaria arriveranno la Pfm e Dardust con migliaia di presenti"?