Verdenelli presenta il libro su Mattei

Quarto libro con tante novità e "rivelazioni" sul grande Enrico Mattei, fondatore dell’Eni, scritto da Maurizio Verdenelli: 56 anni di giornalismo vissuti con passione. Domani alle 17.30 nella Sala Ciarrocchi della Pinacoteca Marco Moretti a Civitanova Alta, si terrà la presentazione del suo ibro "Mattei Forever". Sottotitolo: "di Verità si può morire". Il volume è stato scritto da Verdenelli con Cesare Bernabei e Otello Lupacchini. "Si tratta di una serata evocativa, a 61 anni esatti dalla tragica fine dell’Uomo – dice Verdenelli – che vedeva il futuro e sulla cui morte si attendono da anni nuovi possibili rivelazioni". Verdenelli, profondo conoscitore della storia e del nostro territorio, coordinerà gli interventi di Otello Lupacchini, Andrea Angeli, Lucio Biagioni, Bruno Mandrelli, Emanuele Tacconi e Ivano Tacconi. Condurrà le letture Marco Foglia. L’orario è intenzionalmente suggestivo: 17.30, coincidente con il primo allarme della scomparsa dal radar dello scalo di Linate del velivolo dell’Eni.

"Riveleremo i nomi di nuovi testimoni di un fatto che cambiò il destino d’Italia. Sono tutti marchigiani, come Mattei", promette Verdenelli, che ha lavorato per ‘Corriere della Sera’, ‘La Nazione’ e ‘Il Messaggero’ (inviato speciale Grandi Eventi Italia Centrale). Interventi in programma degli inviati Onu Andrea Angeli ed Emanuele Tacconi, nonché di Bruno Mandrelli, figlio del Procuratore Emidio, che in quella "notte tragica" contese per un paio di metri, tra Pavia e Lodi, la titolarità delle indagini più scottanti del dopoguerra. Ingresso libero.