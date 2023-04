Verdiana Cardinali morta, era avvocato e catechista: lutto a Petriolo (Macerata)

Macerata, 7 aprile 2023 – “Una grandissima perdita. Se ne va una persona davvero perbene, dolce, di rara umanità e di una gentilezza unica, un punto di riferimento per i giovani del paese". Così il sindaco di Petriolo Matteo Santinelli, a nome dell’amministrazione e della comunità, saluta l’avvocato 54enne Verdiana Cardinali, catechista da tanti anni. Se n’è andata in punta di piedi, com’era nel suo stile, mercoledì sera per una malattia che se l’è portata via in pochissimo tempo.

Verdiana accompagnava bambini e ragazzi nel percorso in parrocchia, per la comunione e la cresima. Molto attiva nella vita cittadina, era anche impegnata nel sociale.

"Era anche una professionista apprezzata e stimata da tutti, sempre disponibile se poteva dare una mano", aggiunge il sindaco.

Centinaia e centinaia i messaggi di affetto, in una comunità profondamente addolorata e sconvolta da una morte troppo prematura. "Una grande donna", "Sempre presente, con il sorriso e pronta ad aiutare tutti", "Buon viaggio amica mia", "È proprio vero che Dio sceglie i migliori, è salito in cielo un angelo", sono alcune delle tante dediche. E ancora, "Eri un angelo in terra. Ora lo sarai in paradiso", aggiunge un’altra amica. "Verdiana era la dolcezza fatta persona…troppo presto, troppa tristezza", è il pensiero comune.

Petriolo si stringe forte a babbo Nello e mamma Teresa, alla sorella Pamela, ai suoi tre amati nipoti (Verdiana era una zia speciale) e a tante persone che le volevano bene.

L’ultimo saluto a Verdiana sarà celebrato lunedì pomeriggio, il lunedì dell’Angelo (Pasquetta) nella chiesa dei SS. Martino e Marco alle 15; le offerte saranno devolute all’Airc. La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione.