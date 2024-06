Verdolini riapre il caso Paolo Fabbri: "Perché l’omicidio fu insabbiato?"

C’è una persona, e una storia, che accomuna Francesco Guccini e Camerino. È Paolo Fabbri, uno dei capi della Resistenza di Bologna. Guccini ha pubblicato nel 1976 il suo settimo album "Via Paolo Fabbri 43" che era l’indirizzo del cantautore, a Camerino è nato Enrico Verdolini autore del libro "Il caso Paolo Fabbri" uscito ad aprile per Edizioni Pendragon (già alla seconda stampa arricchita da foto inedite) e di Camerino sono le origini dell’agente Vero Del Carpio una della figure che indagò sul caso Fabbri. Domani alle 17 nella sede de "La tela-Museo della Tessitura" di Macerata l’autore, attualmente assegnista di ricerca alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, racconterà delle sue ricerche durate tre anni per dare luce alla storia appassionante e coraggiosa del partigiano Fabbri, nato in provincia di Ravenna nel 1889. All’incontro, presentato da Massimo Costantini dell’Associazione Arti e Mestieri, sarà presente Lorenzo Marconi del comitato Anpi di Macerata.

Verdolini, di cosa tratta il libro?

"Ottanta anni fa Paolo Fabbri, insieme con Mario Guermani, attraversò la Linea Gotica per una missione ad alto rischio: i due partirono da Bologna e scesero a Firenze, Roma e Napoli".

Poi?

"Parteciparono al congresso rifondativo della Cgil, incontrarono colonnelli statunitensi e rappresentanti del governo del sud. Ricevettero i piani militari degli Alleati per la Liberazione di Bologna e ben cinque milioni di lire per i partigiani locali. Sulla strada del ritorno sparirono in circostanze misteriose".

Come mai l’ha affascinata questo personaggio?

"Mi ha colpito la storia del suo lungo viaggio che fu un’odissea. Facendo delle ricerche sono venuto a conoscenza del processo che c’era stato per la sua morte e ho iniziato a leggere attentamente il relativo fascicolo".

Dove e come si è documentato?

"Sono andato di persona nell’archivio di Stato e in altri archivi di Bologna, nell’archivio dell’esercito italiano di Roma e ho fatto verifiche tramite elenchi conservati negli archivi digitalizzati degli Stati Uniti".

Cosa è emerso?

"Dai documenti del fascicolo del processo per la sua morte emergono molti elementi che furono trascurati. Il mistero quindi non fu tanto quello della sua morte o, meglio, del suo omicidio ma del perché fu insabbiato".

"Ho pensato di invitare Verdolini a Macerata – spiega Massimo Costantini –, perché è la sua prima presentazione nelle Marche, perché l’argomento è affascinante e perché sarebbe interessante che Fabbri fosse conosciuto non solo perché ha dato il nome alla via in cui ha abitato Guccini".