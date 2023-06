Veregra Street Festival Anteprima a Civitanova

di Barbara Palombi

Il Veregra Street Festival di Montegranaro scalda i motori della 25esima edizione e domani sera, approderà a Civitanova con un’anteprima esclusiva che si svolgerà al Varco sul Mare alle 21.30. Cinque gli artisti di livello nazionale e internazionale che si esibiranno: Nicola Otto con il suo spettacolo di luci al led; l’esclusiva performance dal vivo di cubiart e disegno in 3d dell’artista spagnolo Tony Ortiz; il live dei "Shinsei Taiko Project", con i tamburi giapponesi; gli argentini "Duo Un Pie", con uno spettacolo di acrobazia umoristica e i "Visionaria Asd", con le loro performance di danza acrobatica e aerea. "Quest’anno la manifestazione giunge alle sue nozze d’argento – spiega Alessandra Levantesi, direttrice artistica del Festival – e abbiamo voluto mettere in campo tante nuove idee che ci hanno permesso di conquistare la vetrina civitanovese che porterà grande visibilità alla manifestazione". "ll Veregra Street è cresciuto negli anni diventando una realtà di grande richiamo turistico e culturale – sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Sono stato contento di questa proposta di collaborazione che delinea la grande sinergia che lega le nostre due città. Da qui ho avuto l’idea di fare lo stesso in occasione del trentesimo anniversario di "Civitanova Danza" che approderà allo Sferisterio di Macerata e a Villa Vitali a Fermo".

I nostri due Comuni portano avanti un sodalizio di lunga data – dichiara Endrio Tubaldi, sindaco di Montegranaro – e realizzare l’anteprima del Festival a Civitanova rappresenta la nostra volontà di condivisione e realizzazione di progetti che promuovano l’intero territorio". "In quest’ottica stiamo portando avanti il progetto della Ciclopedonale sul Chienti – interviene l’assessore montegranarese Gastone Gismondi – che riguarda ben otto comuni ed è un investimento importante". Da giovedì a domenica il Veregra Street animerà il centro storico di Montegranaro con 64 artisti provenienti da tre continenti e tante novità tra cui l’app, già scaricabile per seguire tutte le iniziative, le esibizioni aperte ai buskers, gli artisti che si esibiscono "a cappello" e il potenziamento dei bus navetta gratuiti. "Ringrazio il sindaco Ciarapica per averci accolto – conclude la vicesindaca Monia Marinozzi –. Il Festival è già iniziato con il Veregra Children per i più piccoli e questa anteprima a Civitanova sarà una grande vetrina di cui siamo fieri".