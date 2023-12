Vergini, parrocchiani in rivolta: "Chiesa inagibile da sette anni, ormai ci sentiamo dimenticati"

"Siamo stati dimenticati": protestano i parrocchiani delle Vergini a Macerata, che reclamano i lavori per poter tornare nella loro chiesa, ancora chiusa dopo il terremoto del 2016. "A Santa Maria delle Vergini – scrivono in una lettera inviata al Carlino – sono stati fatti solo lavori di necessaria celerità, che l’urgenza post sisma richiedeva. Poi più niente, tutto fermo. Se i lavori fossero continuati, ora la nostra chiesa sarebbe potuta tornare ad accogliere tutti i fedeli che ancora debbono soffrire il caldo, il freddo, il vento con tanti rumori sotto il tendone. A Norcia per il recupero della basilica di San Benedetto e dell’abbazia di Sant’Eutizio i soldi sono arrivati e i lavori sono stati fatti. Noi siamo stati dimenticati? Forse non c’è più considerazione per questo territorio colpito dal sisma e per la gente fedele che vorrebbe pregare in chiesa. Sono passati sette anni, che impegni avete preso? I soldi sono stati stanziati, ma è la volontà di andare avanti che non c’è più, ora c’è anche la proroga dello stato di emergenza. Quindi il comportamento della Sovrintendenza ha dimostrato menefreghismo e mancanza di rispetto verso la gente religiosa, o forse i rappresentanti della Sovrintendenza non vanno mai in chiesa e non capiscono l’importanza di un luogo sacro. Oggi viviamo in un mondo in cui la patria è un concetto astratto, la religione è solo mistificazione e la Sovrintendenza è tiranna dei cittadini. Purtroppo siamo in una realtà schiava del denaro, infatti gli stabilimenti industriali vengono finanziati e ricostruiti perché portano lavoro e soldi, ma siccome le chiese non portano soldi non serve la ricostruzione. La colpa è anche un po’ nostra, che permettiamo questo comportamento".