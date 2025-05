"Vergognatevi": lottizzazione nel mirino

La scritta "vergognatevi" appare sul muro di contenimento della lottizzazione ex Sabatucci in via Maroncelli, nel quartiere di Santa Maria Apparente. Un intervento fatto con vernice spray nera da mani ignote. Il messaggio rappresenta l’umore di tanti residenti di quella zona rispetto alla muraglia realizzata come struttura di contenimento che separa gli insediamenti della zona da quelli in costruzione sul terreno di venti ettari dell’ex Sabatucci.

Sta sorgendo un mega intervento edilizio che prevede almeno mille abitanti e un maggior carico di traffico stimato in 2.510 spostamenti giornalieri di auto, a cui si aggiungeranno 200 veicoli industriali. Si tratta di un cantiere per edifici mono e bifamiliari, lotti da 250 metri quadrati organizzati in fasce perpendicolari rispetto a via Pellico (provinciale Maceratese) su cui si affacceranno anche condomini. Previsti anche 13mila metri quadrati di parcheggi e 60mila di verde pubblico.