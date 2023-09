"Vergognatevi per come riducete Porto Recanati: ma Michelini non ci sta"

Nuovo botta e risposta tra la maggioranza e il gruppo d’opposizione Centrodestra Unito, rappresentato dai consiglieri Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini. Quest’ultime sono tornate a fare polemica, perché in estate non sono stati organizzati il Palio storico e nemmeno la Notte Rosa, a Porto Recanati. "A Loreto, abbiamo visto tutte le vie e i rioni in festa in preparazione della tradizionale corsa dei cavalli – scrive in una nota Centrodestra Unito –. Noi no: niente Palio, niente sfilata storica, niente Notte Rosa, niente Notte Vintage. Guardate il pienone a Loreto e alla Notte Rosa di Porto Sant’Elpidio, solo per citare località vicine. La Notte Rosa portava nelle casse degli esercizi commerciali cifre superiori a 60mila euro. E il commercio langue: la sera i negozi chiudono per lo più prima di cena. Lo sa il sindaco Andrea Michelini che circa 10 negozi hanno chiuso, stanno chiudendo e chiuderanno nei prossimi mesi? Ai nostri amministratori solo una parola: vergognatevi, per come state riducendo questa città".

Ma a stretto giro è arrivata la risposta del gruppo di maggioranza "Civico Progetto Comune". "La Ubaldi ci accusa di non aver organizzato il Palio, pur sapendo bene che questa manifestazione non è mai stato promosso dal Comune, in quanto era in capo all’Ente Palio, che si è sciolto nel 2019 – ribatte la maggioranza –. E’ arcinoto che Centrodestra Unito non rinuncia, in modo populistico, a strumentalizzare la questione. Allo stesso modo si lamenta che non è stata organizzata la Notte Rosa, che vedeva come finanziatori le Pro loco e le associazioni commercianti. Centrodestra Unito nei suoi anni di governo ha raso al suolo ogni forma di associazionismo costruttivo, a tal punto che ora ricostituirlo è un’impresa titanica. Viene da dire che la Ubaldi si limita a dare buoni consigli, visto che non può più dare il cattivo esempio".