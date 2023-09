Verifiche fiscali, incontri per le aziende con Confindustria

Avviato con successo il ciclo di tre incontri dal titolo "Accessi, ispezioni e verifiche – Vademecum per le imprese" con il quale Confindustria vuole far conoscere alle imprese le modalità di svolgimento delle verifiche fiscali e i propri diritti e doveri. Il primo incontro ha suscitato un notevole interesse, introducendo spunti che saranno poi approfonditi nei prossimi incontri del 12 e 26 ottobre. Il professor Giuseppe Rivetti, docente di Diritto tributario di Unimc, ha introdotto alcuni concetti chiave dell’ordinamento tributario, dall’abuso di diritto all’onere della prova, per poi soffermarsi sull’importanza della tenuta ordinata e corretta della contabilità aziendale. L’avvocato Renato Braconi, tributarista, invece, ha sottolineato come la forte digitalizzazione riduce i tempi a disposizione delle aziende per rispondere alle richieste di informazioni. Info: [email protected].