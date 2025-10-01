"Vernice spruzzata sull’auto. Attenzione alla nuova truffa"

Tenta la truffa a una automobilista, dicendo di essere stato urtato mentre era al volante della sua Fiat 500 bianca. Ma la donna non ci casca: era solo di vernice. Lo racconta il marito, per mettere tutti in guardia.

"Martedì mattina a Piediripa, mia moglie ha subito un tentativo di truffa, che è una variante nuova della vecchia truffa dello specchietto – spiega –. Mentre stava guidando per tornare verso casa ha sentito un colpo: non vedendo altre auto, ha pensato che si fosse trattato di un sasso. Una vettura però ha iniziato a inseguirla e lampeggiava: lei si è fermata, e e dall’auto è sceso un uomo dall’accento napoletano, che ha detto di essere stato urtato. Sullo sportello della macchina di mia moglie era spruzzato qualcosa di colore bianco, il colore della carrozzeria dello sconosciuto, mentre la sua macchina era macchiata di rosso, che è il colore della carrozzeria dell’auto di mia moglie. Quando però lei gli ha risposto che avrebbe chiamato me e che avrebbe fatto denuncia all’assicurazione per l’incidente, l’uomo ha tirato fuori uno staccetto e ha pulito subito il colore, che è andato via senza fatica. Le ha ribattuto "non è nulla" e se ne è andato". Al sentir parlare di assicurazione, il truffatore ha capito che il suo trucchetto era stato inutile e si è arreso.