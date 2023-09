"Vero, l’Università da sola non basta. Servono aziende che investano in città"

"Certo, l’Università da sola non basta, Macerata è fatta così, in passato ma anche negli ultimi anni ha rifiutato sempre insedamenti produttivi di ogni tipo". È quanto scrive Ivano Tacconi, a lungo consigliere comunale, in merito alla questione dell’acquisto del palazzo ex Banca d’Italia in centro da parte di Unimc. "Tanto per citarne alcuni si rinunciò alla fabbrica motori per elicotteri nell’ex campo di concentramento a Sforzacosta, in via Martiri della Libertà 12 doveva esserci un albergo della Jolly Hotel, a Piediripa l’azienda Fratalocchi con stabilimenti di elettronica sulla Tiburtina attraverso il professor Alfredo Murri chiese di fare una produzione di elettromedicali, si rispose che ’sconvolgeva l’equilibrio della città dei servizi’". Macerata, solo posti statali, prosegue Tacconi, "in Comune sono giacenti due mie proposte per la produzione con la Snam gruppo Eni di Idrogeno, l’ampliamento del tribunale votato in Consiglio è ancora fermo nonostante l’approvazione di un progetto da parte del Ministero". Stessa fine, segnala l’ex consigliere, "il necessario carcere circondariale chiesto anche dal presidente della Camera Penale maceratese Jacopo Allegri. La zona ’industriale’ Valle Verde di Piediripa brilla insieme all’ennesima incompiuta Strada Nord, piazza Pizzarello e speriamo che l‘intervalliva di via Mattei-la Pieve non faccia la stessa fine insieme al nuovo ospedale della Pieve, mentre alla casa di riposo Villa Cozza sono in attesa 600 domande ancora inevase". Tornando a Unimc ed ex Banca d’Italia, "benissimo, però ci siamo ridotti a spremere un limone molto usato e lo considero un uso molto pericoloso per il futuro della città – sottolinea –, comunque dobbiamo ringraziare il rettore per l’ottima scelta". Tacconi peraltro fa notare che "il traffico delle auto in centro non sembra piacere a molti, in modo particolare ai turisti costretti a camminare muro muro e in fila indiana per non essere toccati dagli specchietti. L’80% di queste macchine non si ferma per acquisti".

Un bellissimo centro storico "trasformato in un grande ristorante a cielo aperto può essere anche interessante e appagare l’occhio, ma non coincide con la crescita zero, molte famiglie lasciano il centro, basta passare all’anagrafe per una più corretta informazione. Si iniziò con l’amministrazione del sindaco Carlo Cingolani a costruire case popolari in centro con l’appoggio convinto dell’architetto Mario Crucianelli. L’amministrazione deve passare alla ricerca di aziende che possano investire a Macerata per creare posti di lavoro, la città ha bisogno di nuove famiglie, chiedere aiuto organizzativo portando il dibattito sul problema con la stessa Università, associazione Industriali, Cna, Confartigianato, Coltivatori Diretti, Confesercenti. Più consigli comunali aperti per portare queste associazioni nel dibattito cittadino e insieme sconfiggere questa inarrestabile e preoccupante crescita zero".