Veronica Pivetti chiude la stagione del teatro comunale

È con Veronica Pivetti e "L’inferiorità mentale della donna" che si chiude la stagione teatrale a Treia. Appuntamento da non perdere sabato alle 21.15 al teatro comunale, per un viaggio tra ironia e denuncia, per smascherare stereotipi e pregiudizi. Pivetti porta sul palco uno spettacolo che dissacra con arguzia le discriminazioni di genere. Liberamente ispirato al trattato omonimo di Paul Julius Moebius, lo spettacolo offre una riflessione ironica e pungente sulle teorie pseudoscientifiche che per secoli hanno giustificato l’inferiorità femminile. Con l’accompagnamento musicale di Anselmo Luisi, Pivetti veste i panni di una moderna Mary Shelley, raccontando, con sarcasmo e intelligenza, le assurde convinzioni della scienza e della medicina di un tempo. Attraverso un mix di teatro, musica e racconto, la protagonista trascina il pubblico in un viaggio tra credenze deliranti, accompagnando il tutto con aneddoti personali e momenti musicali a cura di Anselmo Luisi. Biglietti su LiveTicket.