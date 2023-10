Veronica Vivani al top. Medaglia di bronzo ai mondiali di carpfishing

Grande risultato sportivo per la recanatese Veronica Vivani, componente della nazionale italiana femminile di carpfishing (e cioè la pesca alla carpa), che ha conquistato la medaglia di bronzo durante il campionato mondiale svolto sul lago di Pannecière, in Francia. La competizione è andata in scena a settembre, e ha visto la partecipazione di ben otto nazioni, tra cui l’Italia. Ogni squadra era composta da quattro coppie, tre pescanti e una di riserva. Una prova davvero tosta e dalla durata di 72 ore. Così Vivani, insieme alla sua compagna di squadra, ha preso 42 pesci, per un totale di 200 chili. Un risultato che ha contribuito e permesso all’Italia di aggiudicarsi il bronzo. Vivani, tra l’altro, è biologa marina e lavora all’Università di Ancona.