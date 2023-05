Versa i soldi ma non risulta: chiesto il rimborso

Nel 2005 versa regolarmente le rate degli oneri di legge dovuti per una pratica di condono edilizio, ma quasi venti anni dopo gli dicono che le ricevute non ci sono ed è costretto a fare due ulteriori bonifici, da 7.000 euro ciascuno, a favore del Comune e a favore dell’erario. E avrebbe pagato due volte se non avesse ritrovato le ricevute conservate in fondo ai cassetti così adesso gli spetta il rimborso. Quello del Comune l’ha già ricevuto mentre per quanto riguarda l’altra tranche della somma versata deve aspettare i tempi del ministero dell’Economica e delle Finanze. E’ andata bene al signor G. F. che, per sua fortuna, è riuscito a riesumare le carte dei pagamenti effettuati regolarmente sennò sai che beffa. La pratica edilizia è quella legata alla domanda di condono del dicembre 2004 per la realizzazione di una struttura a uso commerciale in via Alighieri. In sede di controlli gli dicono che non ha prodotto le ricevute della seconda e terza rata degli oneri dovuti per legge, per un totale di 11.235 euro, e l’ufficio edilizia del Comune al fine del rilascio del permesso a costruire in sanatoria gli chiede il versamento della cifra, maggiorata però degli interessi legali, per un totale di 14.009 euro. Il proprietario dell’immobile paga con due bonifici bancari e successivamente trova e produce le ricevute delle rate. Gli uffici accertano che i versamenti erano avvenuti, il primo nel maggio del 2005 e il secondo nel settembre, e poi nuovamente nel giugno 2022 a seguito della successiva richiesta. Da qui il rimborso.