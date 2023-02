Versione orchestrale dell’Infinito

Grande appuntamento oggi alle ore 18 al teatro Persiani con l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta dal maestro Maurizio Billi, la violinista Olga Zakharova, il soprano Federica Caseti Balucani e il tenore Aldo Caputo. L’evento, che sarà presentato da Antonio Bernardelli, s’inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comitato nazionale per il bicentenario dell’Infinito in collaborazione con il Centro nazionale studi leopardiani e con il patrocinio del Comune. In programma brani del repertorio classico lirico-sinfonico e romantico con una incursione nel barocco e proposte tratte dalla musica del Novecento. Il maestro Billi per l’occasione ha elaborato in una versione orchestrale il lavoro del fiorentino Mario Castelnuovo-Tedesco che ha tradotto in musica per tenore e pianoforte il celebre idillio leopardiano "L’Infinito". Previste anche melodie indimenticabili del grande Ennio Morricone.