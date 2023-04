Verso il 25 aprile in piazza Parcaroli: "Condanniamo gli orrori della nostra storia"

di Chiara Gabrielli

Conto alla rovescia per la celebrazione del 25 aprile: dopo la deposizione della corona di alloro al monumento della Resistenza in via Cioci, in programma alle 9, la festa per il 78esimo anniversario della Liberazione del nazifascismo si svolgerà in piazza della Libertà. Quest’anno si è optato per un luogo simbolico, a partire dal nome, che "contiene il più grande diritto che i partigiani, lottando anche al prezzo della vita, ci hanno donato", aveva spiegato Chiara Bonotti, presidente di Anpi Macerata. "Con l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, insieme alle associazioni che hanno promosso le manifestazioni in città – sottolinea il sindaco Sandro Parcaroli (nella foto)–, vogliamo stringerci intorno ai valori di libertà e democrazia, diffondere una presa di coscienza e di approfondimento comune per essere, sempre più, cittadini consapevoli del futuro e condannare gli orrori di una pagina drammatica della nostra storia. Ci auguriamo che i valori del passato e della memoria siano da insegnamento, in particolare per le giovani generazioni". Alla cerimonia parteciperanno il prefetto Flavio Ferdani, il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del consiglio comunale Francesco Luciani, il presidente dell’Ancr Macerata, Mauro Radici, il presidente Isrec, Juri Meda, e la presidente Anpi Macerata, Chiara Bonotti. In piazza, martedì prossimo, si canteranno l’Inno e Bella Ciao: l’Anpi ha chiesto al Comune di accompagnare le celebrazioni con l’esibizione della banda cittadina, "la musica dal vivo è più emotivamente coinvolgente", aveva sottolineato Bonotti, e il Comune ha detto che ne avrebbe verificato la disponibilità. Il sindaco ha incontrato i rappresentanti delle associazioni dopo un silenzio durato oltre 40 giorni, ma alla fine è tornato il sereno. La cerimonia è promossa dal Comune, dalla Provincia, dall’Anpi (sezione di Macerata), dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata e dalle associazioni combattentistiche e d’Arma di Macerata. In caso di pioggia, ci si sposterà nella sala consiliare.

Nel frattempo, il coordinamento di associazioni A25, in maniera autonoma dal Comune, organizza una serie di iniziative sui valori del 25 aprile: domani alle 18 al Creahub in via Gramsci "Resistere oggi" (rapporto ecomafie di Lagambiente) con Antonio Pergolizzi e Matteo Ferretti, modera Gianfranco Borgani, mentre sabato alle 16.30 e alle 18 in via Carducci 63A "Generazione Balilla" sulla propoganda di regime nella scuola fascista e visita al museo della Scuola (prenotazione al 391-7145274 o [email protected]). Lunedì 24 "Parole libere", in via Roma 13B, con l’intervento, tra gli altri, di Matteo Petracci e il gruppo Sambene, seguirà dj set e il 28 alle 18 in via Marche 84 "Linguaggi resistenti" con Simone Terenziani, Chiara Donati, Marco Biancucci e Marco Di Pasquale.