Verso la prima campanella. Banchi sempre più vuoti, oltre 600 studenti in meno

A quattordici giorni dall’inizio delle lezioni, i dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche evidenziano che è il segno meno quello che caratterizza l’anno scolastico 2025-2026: meno studenti, meno classi, meno scuole. Gli effetti della denatalità, tendenza di lungo periodo, si stanno facendo sentire in modo sempre più significativo. Rispetto all’anno scolastico precedente nelle Marche sono "spariti, poco più di 3.200 studenti e 120 classi. In questo quadro la provincia di Macerata presenta numeri che preoccupano. Gli iscritti riferiti alle scuole di ogni ordine e grado, infatti, sono passati da 40.192 a 39.580, vale a dire 612 in meno: 208 in meno nella scuola dell’infanzia, 365 in meno alla primaria e 207 in meno alle medie, mentre alle superiori si registra una lievissima crescita, con 168 studenti in più. Ma è evidente che da qui a qualche anno – neanche tanti – anche queste risentiranno della brusca frenata delle nascite. Il numero degli alunni disabili è passato da 1.745 a 1.690, segnando una flessione contenuta di 55 unità: in rapporto al numero totale rappresentano sempre una quota molto significativa. Diminuisce, tranne che alle superiori, anche il numero medio di alunni per classe".

"Per effetto del piano di dimensionamento, su cui ci sono state polemiche e anche ricorsi al Tar da parte di alcuni Comuni che lo hanno contestato, poiché ha comportato diverse aggregazioni, nelle Marche il numero delle istituzioni scolastiche è passato dalle 2014 dell’anno scorso alle 208 attuali, 6 in meno, metà delle quali – però – riguardano proprio la provincia di Macerata. L’Ufficio scolastico regionale sottolinea che, "soprattutto negli ultimi anni, in ogni regione italiana e anche su scala europea, dall’analisi emerge un calo complessivo della popolazione scolastica, a causa della flessione demografica e del numero di classi". "Complessivamente, i dati evidenziano l’importanza di un monitoraggio costante e di strategie mirate per garantire equità e qualità nell’offerta formativa regionale. Se infatti li leggiamo in relazione al recente successo degli studenti marchigiani nell’esito delle prove Invalsi 2025, che misurano su tutta l’Italia le competenze raggiunte in Italiano, Matematica e Inglese, possiamo auspicare un futuro positivo per le nostre scuole che riusciranno a raggiungere livelli ancora più elevati, considerando gli effetti positivi del calo demografico nella formazione delle classi, sempre meno numerose". Intanto sono ancora in corso le operazioni per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato affinché ognuno sia al suo posto per il 15 settembre, obiettivo – come sempre – non facile da raggiungere.