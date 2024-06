Verso la stagione lirica. Entrano nel vivo le prove di Turandot e Bohème

Entra nel vivo da domani il Macerata opera festival. Con le prove della Turandot del regista Paco Azorìn e il direttore d’orchestra Francesco Ivan Ciampa allo Sferisterio e della Norma guidata da Maria Mauti alla palestra dei salesiani, diretta musicalmente da Fabrizio Maria Carminati e che ha nel cast anche la marchigiana Paola Torbidoni, in città fervono i preparativi per la stagione lirica. Intenso in questi giorni anche il lavoro in sartoria, dove sono in preparazione i costumi per entrambi i titoli e per la messa a misura di quelli della Bohème di Puccini che è la produzione ripresa dal repertorio interno dello Sferisterio, firmata nel 2014 da Leo Muscato. Nel frattempo, la festa della musica, nata dalla collaborazione tra Mof e Musicultura, nonostante le temperature elevatissime ha fatto registrare il pieno di spettatori. Prossimo appuntamento per il pubblico mercoledì 3 luglio al teatro Lauro Rossi con Tutti all’opera, la rassegna ideata da Gavazzeni per coinvolgere la città nella conoscenza e preparazione delle tre opere in programma. Si comincia proprio con la presentazione di Turandot, poi sabato 6 luglio quella di Norma e mercoledì 17 luglio La bohème, sempre alle 19 con Paolo Gavazzeni e la partecipazione degli artisti dei vari cast che eseguiranno alcuni estratti dalle partiture, direttori d’orchestra e registi. Quasi centocinquanta le prenotazioni già effettuate per il primo incontro sull’ultimo capolavoro di Puccini. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata su sferisterio.it e in biglietteria. Sarà possibile assistere ad alcune fasi delle prove: un’occasione unica per scoprire le professionalità e il lavoro che sta dietro alla preparazione di uno spettacolo; per la prima volta saranno aperte le prove d’assieme dei tre titoli, cioè le prove in cui, dopo settimane di lavoro separato, cantanti, direttore, orchestra, e team creativo provano l’intero spettacolo: Turandot lunedì 8 luglio, Norma giovedì 11 luglio, La bohème mercoledì 24 luglio; per ogni data due possibilità, alle ore 18-20 oppure alle ore 21-24. Per accedere a ogni sessione di prove d’assieme è previsto un biglietto di ingresso (10 euro intero / 7 euro under 30) in vendita da martedì 18 giugno su sferisterio.it e in biglietteria.