Verso le elezioni comunali. Corradini, Puliti e Sigona. Si muovono i "volenterosi"

A poco più di un anno dalle elezioni amministrative, nel prevalente silenzio sulla composizione degli schieramenti e su possibili candidati pronti ad essere della partita (fatta eccezione per l’attuale sindaco, Sandro Parcaroli, che ha più volte lasciato intendere di essere pronto a ripresentarsi), qualcosa si muove. È nato, infatti, un gruppo di persone che si definiscono "volenterose", fuori da ogni area politica, che ha il solo scopo di pensare in grande la Macerata del futuro. Insomma, una sorta di laboratorio delle idee per far crescere la città, per poi portarle nelle prossime settimane e nei prossimi mesi all’attenzione del dibattito politico.

In che cosa, poi, tutto questo si tradurrà (un contributo programmatico per chi vorrà farle proprie? Magari una lista civica?) è ancora presto per dirlo, ma di sicuro è positivo che si rifletta e si pensi in nuovo e in grande la città, cosa non così scontata. Definire le idee chiave sulle quali immaginare il futuro della città significa, infatti, guardare oltre l’ordinaria amministrazione (pure importante). Ancora non c’è stata nessuna uscita pubblica, ma di certo si sa che il gruppo ha scelto come proprio coordinatore Flavio Corradini, ex rettore dell’università di Camerino, da sempre molto attivo e impegnato nella discussione civile e politica maceratese (in passato è stato candidato alle elezioni politiche con il Partito democratico e alle regionali con Italia Viva). Da quanto è trapelato, poi, oltre a tanti altri cittadini, ci sono nomi piuttosto noti come, ad esempio, quelli di Gianluca Puliti (ex dirigente comunale), Stefano Di Pietro (ex assessore comunale ed ex segretario cittadino del Partito democratico), Giuseppe Spernanzoni (ex presidente della Meridiana ed esponente della Cisl), Marco Sigona (primario di Dermatologia all’ospedale di Macerata, promotore alle ultime comunali della lista civica Macerata Rinnova, a sostegno della candidatura di Narciso Ricotta), il medico di base in pensione Paolo Accattoli, Stefano Gregori (amministratore delegato di Contram Mobilità). Il gruppo sarebbe nato casualmente, ed è nella fase embrionale, ma si è già riunito diverse volte e sta via via assumendo una crescente consistenza.

f. v.