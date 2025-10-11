Verso le elezioni comunali: "Ripartire da un progetto . Parlare di nomi non ha senso"

"Si deve ripartire da un progetto piuttosto che da un candidato giovane, vecchio, biondo o moro". L’ex assessore comunale Stefano Di Pietro (Pd) è un componente dell’Officina delle Idee, dove si lavora a un documento che affronti i principali temi per la Maceratese del futuro. "È questo – spiega – il punto di partenza più che parlare di nomi". Ai nastri di partenza si può presentare il Centrosinistra unito, come nel solco delle recenti elezioni regionali. "Anche in questo caso – osserva – il punto di partenza deve essere il progetto perché solo in questo modo una proposta politica può essere centrale e credibile, non porta a niente mettere insieme per forza diverse espressioni politiche se il progetto non è condiviso, così la sommatoria delle diverse sigle può dare risultati che, in questo caso, sarebbe la vittoria del centrosinistra alle elezioni comunali". Ciò presuppone l’esistenza di momenti di confronto. "Ancora non c’è un tavolo permanente per discutere un’alternativa all’amministrazione Parcaroli, ci sono stati confronti, incontri ma ancora non è stato concretizzato nulla anche perché ci sono state di mezzo le elezioni regionali". Ma quanto fatto da Officina delle idee sarà portato anche dalle altre forze politiche, cioè ognuna avrà stilato un programma. "Ogni forza avrà il suo e c’è da confrontarsi". Magari si parte da cosa non è andato negli ultimi cinque anni. "Non c’è un cantiere chiuso, non ci sono ancora le piscine, sono chiuse da anni le arterie principali della città, e poi ci sarebbe da parlare della pulizia della città, della gestione dell’Apm. Macerata non ha trovato quello slancio che cercava nel centrodestra. Tra l’altro dispiace che la città non abbia un suo rappresentante in Regione: per noi era difficile mettere a segno il colpo disponendo di uno solo posto, mentre il centrodestra su cinque posti disponibili non ne ha ottenuto nessuno".