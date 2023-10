Verso le elezioni. Forza Italia: per il futuro serve continuità L'incontro tra iscritti e simpatizzanti di Forza Italia a Matelica ha evidenziato l'importanza di proseguire il cammino amministrativo intrapreso. Il sostegno all'attuale amministrazione e la necessità di continuità per il futuro sono stati ribaditi. Priorità: elezioni del 2024 e gestione degli ingenti finanziamenti per la ricostruzione.