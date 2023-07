Verso un’abitabilità sostenibile "Immerso nel design con gli studenti"

di Lorenzo Fava

Chiuso con un convegno all’orto dei pensatori il progetto The wow house, che l’Accademia di belle arti ha organizzato in occasione del suo cinquantenario e che ha visto la presenza di Tony Chambers, designer inglese di fama mondiale. Il progetto ha riguardato il tema dell’abitabilità sostenibile. Il designer ha incontrato gli studenti e le personalità accorse parlando dell’esperienza dei quattro mesi passati fra brain-storming ed incontri, della cooperazione con gli studenti e professori di design dell’accademia, ricordando come "si è lavorato attivamente coi ragazzi già da marzo, riunendo i vari ambiti del design, contrariamente al lavoro che spesso si fa oggi, dove la tendenza è quella di settorializzare. Il disegno rappresenta una delle parti più importanti della realizzazione. Lavorando a contatto con i ragazzi ho anche ritrovato la passione creativa che spesso tende a perdersi con gli anni. Il progetto poi, in tutte le sue fasi, è stato molto ben articolato. I due giorni ad Urbino sono stati il momento cruciale".

Al convegno hanno anche partecipato vari esponenti del mondo dell’arte del design e della progettazione: Aldo Bottoli a moderare, sono intervenuti Gianluca Cantaro, giornalista di moda, Alberto Fiorenzi della i-mash, Catia Grossi per i-Guzzini, Michele Lupi del gruppo Tod’s, Graziano Marzioni del marketing della Poltrona Frau e Marco Tortoioli Ricci, presidente dell’associazione del design della comunicazione visiva, portando testimonianze dei rispettivi modi di concepire la sostenibilità. The wow house ha coinvolto studenti di interior design, Graphic design, light design e fashion design che con Tony Chambers hanno passato una due giorni full immersion ad Urbino lavorando sul disegno, sulla fruibilità degli spazi, la comunicazione diretta fra gli spazi interni e quelli esterni, la convenienza indipendente ed interpersonale che può essere presa con l’ambiente, interrogandosi su concetti come riduzione dello spreco e su quali materiali sono adatti ad un’abitabilità sostenibile.

Per "Wow house" si è inteso infatti questo: innovazione progettuale sociale sull’abitare. Il progetto ha permesso agli studenti di essere ospitati da Chambers, in occasione del Salone del mobile 2023, nella serie di proposte "Future impact", ideate da alcuni designer di Singapore. Per la fase finale, poi, è arrivato tre giorni a Macerata, per revisionare, perfezionare e chiudere il progetto.