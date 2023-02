"Versus, un progetto per ampliare la poesia"

di Antonio Tubaldi

Presentata in conferenza stampa, nella sala del consiglio del Comune di Recanati, la terza edizione di "Versus, il festival della poesia", organizzato dall’associazione Lo Specchio guidata da Vanni Semplici che vede il contributo del poeta e professor Piergiorgio Viti, direttore artistico del festival nonché "arbitro" dei vari Versus, e il patrocinio del comune leopardiano. Un’iniziativa ormai collaudata e che ha riscosso sempre un notevole successo: "D’altra parte – ha affermato il sindaco Antonio Bravi – l’attenzione è sempre molto alta quando si parla di cultura in generale e di poesia in particolare". Rita Soccio, assessore alla Cultura, ha ringraziato gi organizzatori del festival, "per aver scelto ancora una volta Recanati. Aldilà del Covid, che ha fermato le attività, nel 2019 facemmo una rassegna con Porto Recanati proprio per rafforzare questo rapporto di rete unica. Versus per la città di Recanati è importante perché si parla di poesia". Vanni Semplici dell’associazione Lo Specchio ha definito il festival "una sfida emozionante contro la cultura di pochi per pochi, un progetto sperimentale in cui i protagonisti sono i poeti e la poesia. Questo percorso nasce con lo scopo di ampliare il pubblico della poesia, troppo spesso ridotto a pochi addetti ai lavori". A fare da moderatore e arbitro in questa "competizione", che i poeti affronteranno tra loro stessi, ci sarà Viti, anch’egli poeta. Versus si articola in "cinque incontri – ha ricordato Viti – in cui, per ogni incontro i poeti ospitati a Recanati, tra le voci migliori nel panorama nazionale, si confronteranno con un tema bizzarro, scomodo e perturbante della loro poetica. In questo confronto, arricchito da musica e stimoli sensoriali, i poeti avranno modo di farsi conoscere meglio e di leggere una parte importante della loro produzione più recente". Tutti gli incontri si terranno all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia di Recanati, a ingresso libero, con orario d’inizio fissato per le 17.30, e saranno allietati da musica performata da Marta Marrocchi, Rudi Borsella e Bianca Semplici. Le date sono il 5 marzo con Fabio Franzin: "La Croce dell’operaio", Franca Mancinelli (11 marzo): "Come uno stormo in viaggio", Stefano Simoncelli (19 marzo): I vivi, i morti, il Roland Garros, Arundhati Subramaniam, (4 giugno): Essere donna in India, e infine Bruno Galluccio, (data da destinarsi): I molti modi di guardare il cielo.