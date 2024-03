Vescovi marchigiani a confronto col Papa

Da lunedì a venerdì prossimi i vescovi delle Marche svolgeranno la visita "ad Limina Apostolorum", cioè "sulle soglie delle tombe degli Apostoli" per dialogare direttamente con il Papa, che ha iniziato ad incontrare le regioni ecclesiastiche della conferenza episcopale italiana a gennaio. "Sono passati circa 10 anni dall’ultima visita, un tempo di riflessione e di preghiera per tutta la Chiesa marchigiana per favorire l’unità, la carità, la solidarietà nella fede e nell’apostolato – si legge in una nota dei vescovi –. La visita rappresenta anche il rafforzamento della responsabilità dei successori degli apostoli e della comunione gerarchica con il successore di Pietro. Per questo motivo ogni vescovo ha preparato la visita con la redazione di una ampia relazione sulla situazione, le problematiche le prospettive della propria diocesi".