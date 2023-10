Vesprini: "Niente caporalato"

Respinge ogni accusa Danilo Vesprini, il titolare della New Star finito sotto processo per caporalato: secondo la procura, avrebbe sfruttato 9 lavoratori stranieri per consegnare i volantini, pagandoli 35 euro al giorno e facendoli lavorare molte più ore di quelle pattuite. "Ma in base agli accordi presi negli anni con i dipendenti e considerando le aree che gli uomini dovevano coprire – assicura il civitanovese - erano quelle le ore che ci avrebbero messo a consegnare i volantini, un lavoro difficile da quantificare a monte. E nessun atto intimidatorio o minacce di morte ma solo, al massimo, autodifesa quando mi sono trovato di fronte i lavoratori stranieri, regolarmente assunti con contratto, reclamare non ben precisati ulteriori crediti. Quindi, nonostante il rinvio a giudizio, sono sicuro sicuro di poter provare in tribunale la mia assoluta estraneità alle accuse". I fatti sarebbero avvenuti tra il 2018 e il 2021. Vesprini è difeso dall’avvocato Jacopo Allegri, mentre sette dei suoi ex dipendenti si sono costituiti parti civili con l’avvocato Biasco.