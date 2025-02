Vestiti col cartellino. Denunciato 30enne

Girava con diversi capi di abbigliamento con il cartellino ancora attaccato. Dopo la segnalazione dei commercianti, bloccato dalla polizia un 30enne romeno. Sabato pomeriggio, mentre erano in giro per i consueti controlli, i poliziotti della Squadra Mobile erano stati fermati da diversi commercianti del centro storico di Macerata che segnalavano la presenza di un giovane uomo, probabilmente dell’est Europa, che si aggirava tra i negozi con fare sospetto, scrutando la merce esposta e dando l’impressione di attendere che il personale addetto alla vendita si distraesse per poterla rubare.

Dopo aver acquisito un identikit, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo, individuato poco dopo all’altezza di in Rampa Zara. Si trattava di un rumeno di 30 anni, residente in provincia di Fermo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato con una busta con il logo di un brand, peraltro segnalato dai negozianti, all’interno della quale vi erano vestiti con i cartellini ancora attaccati, del valore di alcune centinaia di euro che erano di un negozio che si trova nel centro commerciale Corridomnia, a Corridonia.