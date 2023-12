Vestiti da Babbo Natale consegnano doni ai bambini meno fortunati

Si sono vestiti da Babbo Natale e hanno consegnato una svariata quantità di giocattoli alle famiglie indigenti della città, per far respirare anche a loro un po’ di aria di festa e soprattutto tanta spensieratezza. E’ stato questo il gesto di generosità fatto dai volontari della Croce Rossa di Porto Potenza, guidati dal presidente Matteo Carlocchia. Ed è stato possibile grazie a una grossa donazione (di balocchi e giochi vari) della scuola materna Sanzio di Porto Potenza, di Arash Ahmadi e anche di alcuni cittadini. Perciò, alla vigilia di Natale, i volontari si sono mascherati e con una squadra speciale di "Babbi Natale" hanno iniziato a distribuire gioia e sorrisi nelle case colpite dalla crisi economica, dove nessuno poteva permettersi regali per i loro bambini. Ma, invece, ecco la visita a sorpresa dei "crocerossini" con in mano dei doni a dir poco stupendi. "Il vero senso del Natale si manifesta non solo in questi giorni – è il commento del presidente Carlocchia –, ma per noi ogni giorno è dedicato al servizio del prossimo. In questo periodo speciale dell’anno, in cui le famiglie si riuniscono e l’atmosfera è pervasa da gioia e speranza, dobbiamo ricordare chi non può vivere appieno questo spirito a causa della povertà. Oggi, più che mai, è fondamentale coltivare la solidarietà nel nostro cuore e nella nostra comunità". Sempre il presidente ha invitato la comunità a fare la differenza durante le festività, rendendo il Natale speciale per chi ha bisogno. Ha sottolineato che pure un piccolo gesto di solidarietà può avere un impatto duraturo sull’intera comunità.