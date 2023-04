Vetrata di un bar sfondata dai vandali

Vandali ignoti in azione nel centro di Porto Recanati. Con l’aiuto dell’oscurità, hanno preso di mira la vetrata di un bar, spaccandola in parte, per poi darsi alla fuga senza però rubare nulla dentro al locale. Questo l’episodio che si è consumato in città, nella notte tra venerdì e ieri. Attorno alle due, probabilmente qualche giovinastro che in serata aveva alzato decisamente troppo il gomito, ha cominciato ad accanirsi contro la vetrata del bar, danneggiandola e sfondando parzialmente il vetro. Poco dopo sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Civitanova, intervenuti sul posto con una pattuglia. Dai primi rilievi delle forze dell’ordine, risulta che non è stato niente rubato all’interno del locale, malgrado i balordi si erano creati un pertugio per entrare. Perciò, è stato escluso il tentativo di furto e anzi si tratterebbe di un semplice – quanto insensato – atto vandalico.