"Vetri in pezzi, choc per mia figlia e gli amici"

"Quando si è verificata l’esplosione, dentro casa c’era mia figlia di 24 anni con 11 amici ed è un miracolo che nessuno si sia fatto male, dato che sono andati in frantumi i vetri di ben sette finestre. Ho presentato denuncia ai carabinieri. A quanto pare, si trattava di una bomba carta ancora più potente di quelle usate allo stadio. Speriamo che le telecamere abbiano ripreso i responsabili". Sono le parole di Paola Fabretti, la 56enne romana proprietaria, con la sua famiglia, di una seconda casa sul lungomare Lepanto a Porto Recanati, rimasta gravemente danneggiata a causa di una bomba carta scoppiata lì davanti a San Silvestro, verso le 18.25.

Non si sa chi siano i responsabili, ma lei non ci passerà sopra e si è rivolta ai carabinieri, formalizzando una denuncia per i danneggiamenti subiti. Anche il giorno prima qualcuno aveva fatto esplodere tre bombe carta in città tra via Medi, piazza Kronberg e il lungomare centrale. "I danni ammontano a circa 5mila euro, perché la nostra abitazione è composta da tre piani e si sono rotti i vetri al pianoterra e al primo piano – aggiunge Fabretti –. Anzi i ragazzi hanno dovuto dormire al freddo, in quanto le finestre erano quasi tutte rotte. Ed è tanto che nessuno sia stato colpito da una scheggia. Dobbiamo ringraziare i carabinieri che sono arrivati subito, come i vigili del fuoco che hanno tolto i pezzi di vetro pericolanti per permettere di chiudere le serrande. Tra l’altro – osserva ancora –, solo la nostra casa è stata danneggiata dall’esplosione e di sicuro è stata presa di mira, perché era l’unica abitata sul lungomare in quel momento".

Adesso la speranza è di far pagare il conto al responsabile – o ai responsabili – di questo gesto scellerato. "I carabinieri mi hanno riferito che esamineranno le telecamere di videosorveglianza pubblica, ce ne sono diverse sul lungomare Lepanto – riprende la 56enne –. Spero che sia individuato l’autore, perché secondo i militari è stato piazzato un vero e proprio ordigno. Dei passanti hanno detto di aver intravisto un giovane che fuggiva nel vicolo di via Garibaldi, però il momento era davvero concitato per essere lucidi. Mia figlia è sotto choc e ora ha dei problemi all’udito. La porterò al pronto soccorso per farla refertare e aggiungere anche questa documentazione nella denuncia. Una cosa del genere non deve più succedere a nessuno".

Giorgio Giannaccini