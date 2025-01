Vetrina per il mercato internazionale. Aziende protagoniste al Sigep di Rimini

"Il pubblico è alla ricerca di prodotti di qualità territoriali e di nicchia. Le Marche sono gettonatissime sotto questo aspetto". Commenta così Barbara Mochi, presidente del settore alimentare Confartigianato, l’esposizione a Rimini per la 46esima edizione del Sigep, salone dedicato al foodservice, in particolare ai settori gelato, pastry&chocolate, coffee, bakery e pizza. Protagoniste anche le aziende Delizie dal cuore d’Italia, Filotea pasta, Kalipè, Molino Agostini e Quacquarini Dolciaria. "È stata un’edizione importante, che ha visto coinvolti 1.300 brand espositori e oltre 520 top buyer accreditati, provenienti da 79 nazioni. Il Sigep world si conferma essere un ottimo spazio per incontrare potenziali clienti internazionali", ha commentato Paolo Capponi, responsabile export Confartigianato.