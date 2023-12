Vetrina rotta e botte agli agenti, il peruviano subito in libertà

Arrestato dopo aver fatto i numeri in un locale e poi in questura, da ieri è tornato libero il 28enne peruviano Erik Amador Estrada Loyo. Il giovane era stato fermato nella notte tra domenica e lunedì in viale Trieste. Nel corso della serata passata al locale Casablanca, il ragazzo aveva esagerato con gli alcolici ed era diventato molesto. Per questo il titolare lo aveva allontanato. Lui però dopo un po’ ci aveva ripensato, e aveva spaccato una vetrata con un pugno. A quel punto era stata chiamata la polizia. Ma anche con gli agenti il sudamericano si era agitato parecchio, prima minacciando le denunce, poi cominciando a menare calci e pugni. Uno dei poliziotti, a causa di questa intemperanza, ha avuto 13 giorni di prognosi al pronto soccorso, per le lesioni riportate nella colluttazione.

Ieri dunque per lui, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, si è tenuto il processo in tribunale. Difeso dall’avvocato Andrea Tonnarelli, Estrada ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del pm Raffaela Zuccarini. Il giudice Andrea Belli dunque, convalidato l’arresto, lo ha rimesso in libertà, imponendogli però l’obbligo di firma fino al processo per direttissima.

Paola Pagnanelli