Vetrina sfondata e botte ai poliziotti. Giovane arrestato dopo la notte brava

Prima ha mandato in frantumi la vetrina di un locale, poi ha dato in escandescenze con la polizia. Per questo l’altra notte a Macerata è finito in manette un 28enne peruviano. L’allarme al 112 è arrivato intorno alle 20.30 di domenica, dal locale Casablanca in viale Trieste. Nel corso di una festa il 28enne, piuttosto su di giri, aveva litigato in maniera molto animata con un altro avventore, e per questo era stato allontanato dal gestore. Poco dopo però il ragazzo, annebbiato da qualche bevuta di troppo, era tornato e aveva spaccato una vetrina del locale. Così è scattata la chiamata alle forze dell’ordine.

La pattuglia della polizia è arrivata sul posto, e dopo aver chiarito cosa fosse successo – ascoltando anche alcuni testimoni – gli agenti hanno accompagnato il peruviano in questura, per gli accertamenti del caso. Ma il giovane ha pensato bene di scagliarsi contro i poliziotti, opponendo una forte resistenza e causando lesioni a uno degli agenti, con qualche giorno di prognosi. A quel punto per lui sono scattate le manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E questa mattina sarà chiamato a rispondere di questo episodio in tribunale a Macerata, nel processo per direttissima, in occasione del quale potrà dare la sua versione su quanto accaduto l’altra sera e respingere le accuse.

Paola Pagnanelli