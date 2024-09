Vetrine pulite. Accolto l’appello del Comune

Molti hanno risposto alla richiesta dell’amministrazione di pulire le vetrine. E i restanti, si spera, rispondano presto all’appello, anche in vista delle prossime festività di San Nicola e di San Catervo, affinché la città sia più bella e decorosa. "Ringraziamo tutti i cittadini, proprietari di negozi sfitti, che hanno dato seguito alle indicazioni dell’ordinanza sul decoro delle vetrine – dichiarano i consiglieri delegati Mirko Angelelli, Fabio Borgiani e Fabio Montemarani, a nome dell’amministrazione –. Nei mesi scorsi il Comune aveva emesso uno specifico atto auspicando la collaborazione dei proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali o di servizi, non affittati o non utilizzati, con lo scopo di proteggere il patrimonio urbano cittadino, promuovendo l’igiene, la cura e la fruibilità del territorio comunale. Fortunatamente molti proprietari sono intervenuti per mantenere lo stato di decoro dell’area esterna antistante i locali provvedendo alle pulizie delle zone di proprietà privata e per eliminare o coprire adeguatamente la presenza di cavi, sistemi, centraline, nicchie con contatori correlati alla rete idrica, elettrica o telefonica dismessi e/o non conformi alle norme di sicurezza di cui alla legislazione vigente". Ma i controlli continuano. Dalle prossime settimane, la Polizia locale provvederà alle verifiche. E si ricorda che le violazioni all’ordinanza sono punite con una sanzione pecuniaria fino a 500 euro.