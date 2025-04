"Vi ammazzo", poi le botte. Giovane nei guai

Avrebbe minacciato moglie e marito che erano entrati nel terreno dei suoi zii, dicendo "vi faccio fuori, vi ammazzo", con una tanica di gasolio e poi con un forcone in mano. Nei guai un 21enne maceratese, accusato dei reati di tentato esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza alle persone e lesioni. I fatti contestati erano avvenuti il 19 gennaio 2023, in un terreno in località Acquevive, di proprietà degli zii dell’imputato. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, il giovane avrebbe minacciato due coniugi, moglie e marito romeni, ai quali era stato affidato il compito di accudire dei colombi. Li avrebbe minacciati con frasi come "vi faccio fuori, vi ammazzo, do fuoco a tutto. Questa è terra mia e io faccio come mi pare". Avrebbe anche preso una tanica di gasolio e, successivamente, avrebbe preso in mano un forcone a mo’ di minaccia, e dopo essersi accorto che la donna aveva iniziato a registrare i suoi comportamenti con un telefono cellulare, avrebbe colpito con violenza il telefono e il volto della donna. A quel punto avrebbe fatto cadere a terra moglie e marito. La donna era rimasta ferita, riportando ecchimosi al braccio destro e alla coscia sinistra. Per lei sette giorni di prognosi. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al gip Daniela Bellesi, si è svolta l’udienza preliminare. Gli avvocati che difendono l’imputato, i legali Andrea Luzi e Luca Pascucci, ieri sostituita dall’avvocato Martina Mogetta, hanno chiesto la messa in prova. I coniugi sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Roberto Caruana.

Chiara Marinelli