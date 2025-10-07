Via agli abbonamenti per la stagione del teatro Lauro Rossi

In vendita gli abbonamenti per la nuova stagione del teatro Lauro Rossi di Macerata, nata dalla collaborazione tra il Comune e l’Amat e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. Sette gli spettacoli in cartellone in doppia replica: abbonamenti acquistabili alla biglietteria dei teatri (0733.230735) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; online sul sito vivaticket.com. Si inizia il 14 e 15 ottobre con "Coppia aperta quasi spalancata", testo di Dario Fo e Franca Rame e interpretazione di Chiara Francini e Alessandro Federico (foto), diretti da Alessandro Tedeschi. Al centro la vita di coppia e la differenza tra psicologia maschile e femminile. Il 30 e 31 ottobre danza energica di Kataklò con l’anteprima nazionale di "Aliena" di Giulia Staccioli. L’11 e il 12 novembre "L’anatra all’arancia", nell’allestimento diretto da Claudio Greg Gregori con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri. Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka in "Racconti disumani" il 2 e 3 dicembre; il 10 e 11 gennaio "La vittoria è la balia dei vinti" scritto e diretto da Marco Bonini con Cristiana Capotondi. Mario Perrotta il 10 e 11 febbraio porta sul palco "Nel blu" ispirandosi alle parole, alla musica e alla vita del cantautore Domenico Modugno. Chiude, il 22 e 23 aprile, Milena Vutokic in "A spasso con Daisy".