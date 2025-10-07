Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Macerata

Via agli abbonamenti per la stagione del teatro Lauro Rossi
7 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Via agli abbonamenti per la stagione del teatro Lauro Rossi

In vendita gli abbonamenti per la nuova stagione del teatro Lauro Rossi di Macerata, nata dalla collaborazione tra il Comune e l’Amat e realizzata con il contributo di Regione Marche e MiC. Sette gli spettacoli in cartellone in doppia replica: abbonamenti acquistabili alla biglietteria dei teatri (0733.230735) dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; online sul sito vivaticket.com. Si inizia il 14 e 15 ottobre con "Coppia aperta quasi spalancata", testo di Dario Fo e Franca Rame e interpretazione di Chiara Francini e Alessandro Federico (foto), diretti da Alessandro Tedeschi. Al centro la vita di coppia e la differenza tra psicologia maschile e femminile. Il 30 e 31 ottobre danza energica di Kataklò con l’anteprima nazionale di "Aliena" di Giulia Staccioli. L’11 e il 12 novembre "L’anatra all’arancia", nell’allestimento diretto da Claudio Greg Gregori con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri. Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka in "Racconti disumani" il 2 e 3 dicembre; il 10 e 11 gennaio "La vittoria è la balia dei vinti" scritto e diretto da Marco Bonini con Cristiana Capotondi. Mario Perrotta il 10 e 11 febbraio porta sul palco "Nel blu" ispirandosi alle parole, alla musica e alla vita del cantautore Domenico Modugno. Chiude, il 22 e 23 aprile, Milena Vutokic in "A spasso con Daisy".

