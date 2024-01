Via agli sconti e caccia all’affare: "Partenza lenta, ma siamo fiduciosi"

"Tutte le attività hanno aderito ai saldi e si sta partendo subito con sconti più significativi degli altri anni. Le aspettative sono buone nonostante il weekend sia partito in sordina". Sono le sensazioni di Debora Pennesi, presidente dell’associazione dei commercianti ‘Centriamo’, rispetto alle prime giornate di saldi invernali proposti nei vari negozi del centro e non solo. Via gli addobbi natalizi, dunque, ecco arrivare, sulle vetrine di corso Umberto I e dintorni, cifre e numeri della scontistica "anche se – afferma Pennesi – alcuni colleghi mi hanno segnalato un fine settimana non proprio dei migliori". Nella nostra regione i saldi sono iniziati venerdì (5 gennaio, ndr) e termineranno il primo marzo. "Tuttavia – prosegue – ho voluto rassicurarli, resto fiduciosa: anzitutto il maltempo ha condizionato queste prime giornate, poi, mettiamoci che qualcuno era ancora in vacanza e che gli stipendi di gennaio debbono ancora essere percepiti. Inoltre ricordo che di mezzo ci sono state le festività dove la gente, per forza di cose, ha dovuto mettere mano al portafogli". Buona la prima, allora. "Ho visto – spiega Pennesi – che tutti gli esercizi del centro hanno deciso di applicare gli sconti. Piccole eccezioni potranno riguardare le profumerie, che magari non li predispongono su determinati articoli, ma per scarpe e abbigliamento le riduzioni sono esercitate pressoché all’unanimità". La stessa ‘Centriamo’ ha promosso la stagione tramite campagna social: "Girando – sottolinea poi – ho notato che c’è chi è partito subito con ribassi importanti, anche del 50%, mentre in precedenza non era sempre così". Quanto al periodo natalizio, il bilancio è positivo, ma non troppo: "Non ci sono state grandi file – analizza Pennesi – e diversi clienti hanno acquistato pensierini e prodotti poco costosi anche se nel complesso è andata benino. Dicembre si è rivelato buono".