Via ai cantieri della lottizzazione Sabatucci

Tempi brevi per l’apertura dei cantieri della complessa lottizzazione Sabatucci, tema che ha diviso la città per quasi mezzo secolo e risolto nel corso della legislatura Mobili. Un’imponente operazione inserita nel Piano Regolatore redatto dal professor Secchi, una scelta tecnicamente con il collegamento di quell’area con l’ edificato di Santa Maria Apparente. Se ne è parlato ieri in una conferenza stampa promossa dal sindaco Ciarapica e dall’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti, alla quale hanno partecipato anche Andrea Streni e Carlo Paolucci, rispettivamente presidente e coordinato del Consorzio Sabatucci. Presenti anche i tecnici comunali Lucia Mogliani e Lorenzo Picchietti.

È stato Streni a dettare i tempi entro i quali avranno inizio i lavori. Si comincerà tra qualche settimana con operazioni preliminari, che consisteranno, nello strapianto di 160 ulivi, la loro ripiantumazione nell’area parco fruibile dalla collettività, il controllo dell’elettromagnetismo laddove si sviluppa il quartiere e altri adempimenti. Un’operazione imponente che comporta la trasformazione dell’assetto del territorio, ma anche la riqualificazione profonda della viabilità. Lo spiega l’assessore Roberta Belletti: "La lottizzazione interessa una superficie residenziale di quasi 30 mila metri quadrati e 3,300 mq di commerciale (in gran parte assorbiti dal LDL), mentre per i parcheggi, i percorsi interni e il verde, ad uso dei residenti, ci saranno 7.143 mq. La collettività avrà a disposizione 97.749 mq, di cui quasi 14 mila destinati a parcheggio, 59 mila a verde, strade e ciclabili. Poco meno di 9 mila mq saranno ceduti al Comune per realizzare la sede della Protezione Civile e un Centro Civico". Nel contesto delle opere infrastrutturali da realizzare per la riqualificazione della viabilità in una zona ’importante’ della città, rientra anche il prolungamento della cosiddetta rampa Pilotti con approdo su via Costamartina. "Un’opera strategica per lo snellimento del traffico veicolare nord-sud – sottolinea l’assessore Belletti–, e per decongestionare il suo prevedibile aumento lungo la sp 485".

Nel corso della conferenza, è stata smentita anche l’accusa del consigliere Tommaso Corvatta (Futuro in Comune), secondo cui l’Amministrazione avrebbe favorito il Consorzio Sabatucci nell’applicazione dei prezzi di esproprio, danneggiando i piccoli proprietari. "Non è così", è stata la risposta: "Si è proceduto nel rispetto delle procedure, tenendo conto dei valori di esproprio sulla base della superficie territoriale e di quelli della Superficie Utile. Differenza irrilevante, comunque. Una parte non ha sollevato problemi, altri hanno aperto il contenzioso. Il procedimento di esproprio, ad ogni modo, è stato regolarmente concluso".