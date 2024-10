Via ai lavori alla scuola elementare

Partiranno a inizio della prossima settimana gli attesi lavori di manutenzione straordinaria all’interno della scuola elementare Gramsci-Matteotti in via Alighieri, a Porto Recanati. Dopo l’ultimo sopralluogo congiunto eseguito nei giorni scorsi dal personale dell’ufficio tecnico, dalla direzione scolastica, dall’impresa esecutrice e da diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale, domani mattina sarà finalmente formalizzata la consegna dei lavori alla ditta Toscano costruzioni srl.

L’intervento in questione servirà per migliorare la tenuta termica del plesso scolastico, che in passato aveva subito a più riprese delle infiltrazioni d’acqua. E per il momento, l’ingresso della scuola elementare verrà spostato nel lato sud dello stabile.

"Alcuni accorgimenti nella logistica di cantiere e una precisa sequenza delle lavorazioni consentiranno di limitare al massimo le interferenze con i servizi di trasporto, mensa e con le attività didattiche – assicura in una nota l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Michelini –. L’ingresso e l’uscita dei bambini, ad esempio, saranno temporaneamente spostati sul lato sud dell’edificio".

Mentre l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti spiega nel dettaglio in cosa consisteranno i lavori. "Dopo qualche giorno necessario per l’allestimento e la messa in sicurezza delle aree di cantiere – riferisce l’assessore –, l’impresa procederà con le opere di integrale impermeabilizzazione del tetto. Nella parte che presenta la migliore esposizione ai raggi solari la copertura sarà eseguita con una struttura a pannelli inclinati che, oltre a migliorare le caratteristiche termiche del plesso, potrà essere utilizzata in futuro quale idoneo supporto per l’installazione di pannelli fotovoltaici".

Oltre a ciò, Riccetti sottolinea che dopo l’intervento non ci saranno più problemi di infiltrazioni d’acqua nell’edificio. "L’intento è quello di risolvere definitivamente una problematica che negli ultimi anni ha causato non pochi problemi nelle aule e nei locali mensa – conclude –, restituendo alla collettività un ambiente scolastico più sicuro, salubre e finalmente dignitoso".

