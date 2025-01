Via ai lavori all’ex liceo classico: "Tutela del nostro patrimonio"

Al via i lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’ex liceo classico, nella città alta. L’impresa Ad Restauri e Costruzioni si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 14,50%, per un importo complessivo di 2,2 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr. L’aggiudicazione dei lavori è stata completata entro il 21 gennaio, mentre il termine per la conclusione degli interventi è il 31 marzo 2026. Tra i lavori previsti il consolidamento delle mura castellane, il ripristino delle murature, il rafforzamento dei solai e delle volte, la realizzazione di tiranti e sottofondazioni per la stabilità della struttura. Per facilitare i lavori e rispettare le caratteristiche del centro, la gru sarà posizionata presso l’ex campo boario, evitando così il transito degli autocarri nell’area storico. "Il consolidamento delle mura castellane, gli interventi strutturali sull’ex liceo classico e la riqualificazione della scuola di Sant’Agostino in procinto di partire porteranno benefici sia dal punto di vista strutturale che estetico" ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, mentre il sindaco Fabrizio Ciarapica ha sottolineato che "il progetto rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia del nostro patrimonio storico e architettonico".