Via ai lavori del secondo stralcio per la ciclabile di Montecassiano

Sono iniziati i lavori per il secondo stralcio della pista ciclabile di Montecassiano, collegherà il capoluogo da via Berlinguer all’inizio della pista a Fontanelle. Questo nuovo tratto sarà lungo circa un chilometro, di cui i primi 400 metri in sede propria e gli altri 600 in sede promiscua, utilizzando una strada a bassissima intensità di traffico (una strada senza sbocco con pochissime abitazioni). Il percorso complessivo dal capoluogo a Sambucheto sarà lungo circa quattro chilometri. L’opera è finanziata con il contributo del Gal (Gruppo d’azione locale) di 100mila euro e con 70mila euro di risorse comunali già stanziate. I lavori dovrebbero concludersi, condizioni meteo permettendo, entro aprile 2025.

"Con la realizzazione di questo tratto di ciclabile – spiega il sindaco Leonardo Catena – completiamo il collegamento tra il capoluogo e Sambucheto, passando a fianco della zona industriale. Si tratta di un’opera importante che ha richiesto un grande lavoro dell’ufficio tecnico, uno sforzo economico rilevante e la disponibilità dei tanti privati interessati dal tracciato. Non ci sono nel territorio provinciale e regionale molte altre opere di questa tipologia. Un impegno ripagato dal grande utilizzo, sia a piedi che in bici, che viene fatto dell’infrastruttura dai montecassianesi, ma anche da persone di Comuni vicini. È un’opera al servizio del benessere delle persone, di promozione della mobilità sostenibile, della salute e dell’invecchiamento attivo. Conservarla in buono stato sarà però compito di tutta la comunità, auspicando che non si ripetano alcuni atti vandalici registrati negli ultimi mesi".