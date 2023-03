Via ai lavori idraulici, modifica della viabilità

Scatta il divieto di transito veicolare in via Caduti sul Lavoro, a Tolentino, per i lavori di sistemazione idraulica in zona Vaglie. Da oggi si rende necessaria la modifica della viabilità, fino al termine dell’intervento, che riguarda la realizzazione della condotta fognaria. Viene istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata a tutte le categorie dei veicoli nei tratti di strada interessati dai lavori. Sempre da oggi è vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli nel tratto di via Spartaco Perugini compreso tra i civici 7 e 9; per i veicoli in circolazione in questo tratto diretti verso via Guidobaldo Orizi è imposto l’obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza ai veicoli in circolazione nella stessa via Perugini provenienti da via Fratelli Cervi e diretti verso via Orizi. Questo divieto di sosta nel tratto laterale di via Perugini serve a creare una strada di accesso temporanea sul confinante campo da basket, per consentire il traffico veicolare e pedonale diretto verso il condominio di via Caduti sul Lavoro 7 .