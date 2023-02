"Il 2023 sarà un anno ricco di lavori nel nostro Comune. A partire dalle prossime settimane, prenderà il via una serie di opere di estrema rilevanza". Il sindaco di Belforte del Chienti Alessio Vita elenca gli interventi in programma. "Piazza Umberto I: i lavori sono stati aggiudicati da una ditta e deve essere concordato il periodo migliore per l’inizio dei lavori (1.000.000 euro, fondi Pnrr) – afferma –. Per via Santa Lucia, la prossima settimana la ditta firmerà il contratto e poi si concorderà l’inizio lavori (999.000 euro); per le strade vicinali, i lavori sono stati affidati e sono stati presi contatti con l’Assm per la simultanea sistemazione dei sottoservizi (opere gestite dall’unione montana), mentre per le strade comunali i contratti sono stati firmati e le imprese stanno aspettando il meteo favorevole per poter cominciare (350mila euro fondi Pnrr). Poi è stato aggiudicato il progetto di demolizione e ricostruzione dell’ex scuola media per un importo di 600mila euro. Per il ponte di Borgo Santa Maria il progetto, redatto dalla Provincia, è quasi concluso. Mentre i lavori di sistemazione post-sisma della strada circonvallazione, gestiti da Anas, dovrebbero iniziare tra poche settimane. In piazza Garibaldi la ditta sta per cominciare i lavori (circa 120mila euro) e in questi giorni partirà la sostituzione delle luci con i led in zona Santa Maria. Infine il completamento dei lavori all’ex oratorio è ipotizzato per il periodo estivo".