Via ai lavori per il nuovo campo da calcio Monaldi

Ieri sono stati consegnati i lavori alla ditta Limonta, che avrà 135 giorni per realizzare il nuovo manto in erba artificiale del campo da calcio "Vincenzo Monaldi", a sud di Porto Recanati. Tra le altre cose, sarà previsto il rifacimento completo dell’impianto di irrigazione e del sistema di drenaggio verticale. Inoltre la nuova superficie di gioco sarà composta da un manto in fibra sintetica in polietilene, conforme ai requisiti stabiliti dalla Figc.

"Si tratta di un investimento rilevante per la città – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Ricetti. L’intervento ha un costo complessivo di 974.617,87 euro, di cui 800mila euro coperti attraverso un mutuo per l’impiantistica sportiva in conto interessi, mentre la restante parte, pari a 174.617,87 euro, è finanziata con fondi del Comune. Un impegno concreto per migliorare le infrastrutture sportive di Porto Recanati".

A dirsi contento anche il sindaco Andrea Michelini. "Si tratta di un intervento importante – ha affermato –. Il campo da calcio sarà completamente rinnovato e ammodernato, rispondendo ai requisiti di omologazione previsti dalla Figc, così da poter essere utilizzato per le competizioni di diverse categorie. Il nuovo manto sintetico garantirà una fruibilità di gioco molto più ampia, essendo meno sensibile alle condizioni meteo. Tra l’altro, nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della tribuna e degli spogliatoi. Sono certo che l’impianto diventerà non solo una struttura sportiva di riferimento, ma anche un luogo di aggregazione e socialità per tutta la cittadinanza e per gli ospiti".

Durante i lavori sarà disponibile il campo secondario in erba sintetica presente nell’impianto sportivo. "Un disagio temporaneo – conclude l’amministrazione comunale –, ma che rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un ambiente sportivo moderno e funzionale, capace di offrire opportunità di pratica sportiva di alto livello a tutti i cittadini di Porto Recanati".